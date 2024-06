Polizei erschießt Messerangreifer an Bahnhof

Lauf an der Pegnitz - Im Kreis Nürnberger Land hat offenbar eine Person drei Beamte der Bundespolizei mit einem Messer attackiert.

In einem ersten Posting der Polizei hieß es: "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich." Gefahr für die Bevölkerung habe zu diesem Zeitpunkt bereits keine mehr bestanden. Zwei Minuten später wurde dann auf der Social-Media-Plattform von den Schüssen berichtet.

Der Tod wurde inzwischen auch offiziell bestätigt: "Die Person wurde unmittelbar erstversorgt, zunächst durch die Beamten, im weiteren Verlauf durch Rettungsdienst und Notarzt. Nichtsdestotrotz ist sie hier an der Einsatzstelle ihren Verletzungen erlegen", berichtet Marc Siegel von der Polizei gegenüber Medienvertretern.

Reporter vor Ort berichten, dass ein Tatverdächtiger an einem Bahnhof niedergeschossen wurde.

Laut Polizei hatte man versucht, das Leben des Angreifers zu retten. Er verstarb aber noch am Einsatzort. © NEWS5 / Sven Grundmann

Laut einem Polizeisprecher sei der Platz vor dem Bahnhof gesperrt.

Den ersten Ermittlungen zufolge soll eine Streife der Bundespolizei ohne einen konkreten Einsatzanlass mit ihrem Dienstfahrzeug zum Bahnhof gefahren sein.

Beim Einbiegen in die Eckertstraße habe der Mann das Dienstfahrzeug unvermittelt angegangen.

"Man hat sich dann dazu entschieden, den Streifenwagen zu verlassen. Es kam zu weiteren Angriffen auf die Polizeibeamten", so Sprecher Siegel zu den Ereignissen vor den Schüssen.

"Uns allen sind die Bilder im Kopf, die auch bundesweit in den letzten Wochen gesehen werden konnten. Dementsprechend schwingt das natürlich mit. Aber im Fokus steht jetzt hier ganz klar die Aufarbeitung von diesem Angriff."

Damit spielt der Sprecher an die Geschehnisse in Mannheim an, bei denen ein Polizist mit einem Messer getötet wurde.