19.07.2024 15:17 25.683 Leiche auf Parkplatz in Sachsen gefunden! Täter flüchtig, Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitag läuft ein Einsatz auf der Straße "Am Hutberg" in Schönau-Berzdorf. Ersten Infos zufolge soll es dort eine tödliche Auseinandersetzung gegeben haben.

Von Kim Marie Moser

Schönau-Berzdorf - Aufregung in Schönau-Berzdorf (Sachsen)! Am Freitagvormittag wurde eine Leiche auf einem öffentlichen Parkplatz entdeckt. Nun sucht die Polizei nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Wie der Mann zu Tode kam, ist bisher noch unklar. Die Polizei geht von einer Straftat aus. © xcitepress/Thomas Baier Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, läuft der Einsatz auf dem öffentlichen Parkplatz "Am Hutberg" bereits seit 10.27 Uhr. Zuvor hatten Zeugen eine leblose Person gemeldet. Bei dem Toten handelt es sich um einen 65-jährigen Deutschen! Was genau passiert ist, ist bisher unklar. Derzeit gehen die Beamten von einer Straftat aus. Messerattacke Männer stechen auf 41-Jährigen ein: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest Die polizeilichen Maßnahmen laufen. "Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben gemacht", so ein Sprecher. Dennoch wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Leider konnte der Notarzt nichts mehr für den 65-Jährigen tun. © xcitepress/Thomas Baier Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat etwas gesehen? Mit einem derartige Suzuki SX4 soll der Tatverdächtige unterwegs sein. © Polizeidirektion Görlitz Ersten Zeugenhinweisen zufolge sei der bisher noch unbekannte Tatverdächtige mit einem blauen Suzuki SX4 mit Zittauer Kennzeichen in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank

etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

scheinbar 30 bis 40 Jahre alt

blonde, kurze Haare

markante Wangenknochen

bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißen Streifen und

kurzer, schwarzer Hose Messerattacke Zweite Messerattacke auf Beamten kurz vor Olympia-Start Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Ihr habt etwas gesehen oder gehört? Dann meldet Euch bei der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581/468105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. "Warnung: Es wird dringend abgeraten, die gesuchte Person selbst anzusprechen oder mit dieser zu interagieren", erklärt der Sprecher weiter. Solltet Ihr den Tatverdächtigen sehen, ruft bitte umgehend den Notruf der Polizei (110) und haltet Abstand! Die Kriminalpolizei ermittelt. © xcitepress/Thomas Baier Ersten TAG24-Informationen zufolge hatte es zuvor eine tödliche Auseinandersetzung mit einem Messer gegeben, nachdem eine Person versucht hatte, ein Auto zu klauen. Bestätigen konnte die Polizei dies bisher noch nicht. Erstmeldung von 13.29 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.17 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Görlitz, xcitepress/Thomas Baier