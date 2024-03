05.03.2024 10:02 Mann (37) nach Messerattacke schwer verletzt: Wo ist der Täter?

Ein Mann ist am Montagnachmittag am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Täter ist weiter flüchtig.

Bruchsal - Ein Mann (37) ist am Montagnachmittag am Bahnhof in Bruchsal mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Täter ist weiter flüchtig. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. © Tim Müller / EinsatzReport24 Ein Verdächtiger werde weiterhin gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Am Montag habe die Polizei ihn mit einem Hubschrauber gesucht und verschiedene Adressen überprüft. Eine weitere Person sei demnach vorläufig festgenommen worden - inwieweit sie mit der Tat im Zusammenhang stehe, sei noch unklar. Das schwer verletzte Opfer wurde in einer Klinik operiert, schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Der betroffene Bereich am Bahnhof in Bruchsal wurde abgesichert. © Tim Müller / EinsatzReport24 Die Polizei geht demnach von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden aus. Für die Öffentlichkeit bestehe momentan keine Gefahr, so der Sprecher.

