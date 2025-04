Mann in Niederbayern mit Messer niedergestochen: 30-Jähriger in U-Haft

Eggenfelden - Ein Streit zwischen zwei Männern in Niederbayern ist blutig geendet. Ein 30-Jähriger sitzt wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in U-Haft.

Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz nach Tat festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten sich die beiden Männer am Freitag gegen 14 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Pfarrkirchener Straße in Eggenfelden verabredet.

Aus zunächst unbekannten Gründen entwickelte sich zwischen dem 41-Jährigen aus Eggenfelden und dem 30-Jährigen dort eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Jüngere seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben soll.

Der 41-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Soweit bislang bekannt, ist sein Zustand stabil und er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Kurz nach der Tat konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 30-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.