Mann mit Küchenmesser am Hals verletzt: Stiefsohn soll psychisch krank sein

Hamburg - Am Mittwochabend ist ein 45-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Messer verletzt worden. Der Täter war sein 19-jähriger Stiefsohn. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann wurde durch das Messer am Kopf und Hals verletzt. © Lenthe-Medien

Dass eine Person durch ein Messer verletzt wurde, konnte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24 bereits am Mittwochabend bestätigen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.41 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte Angreifer seinen Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung in der Weusthoffstraße in Hamburg Eißendorf mit einem Messer attackiert und ihn dabei im Kopf- und Halsbereich verletzt. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Dem 45-Jährigen gelang es, weitere Attacken seines Stiefsohnes zu unterbinden und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Seine Ehefrau verständigte die Einsatzkräfte.

Die Beamten nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest. Es wird davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige psychisch krank ist. Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten ein nahegelegenes Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.