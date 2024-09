Rivalen mit Messer schwer verletzt: 49-Jähriger in U-Haft

Wernau - Ein Mann soll in einer Arbeiterunterkunft in Wernau (Kreis Esslingen) mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben.

Mit einer nächtlichen Messerattacke in einer Arbeiterunterkunft sah sich die Polizei im Kreis Esslingen konfrontiert. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der als Tötungsdelikt gewertete Vorfall ereignete sich am frühen heutigen Dienstagmorgen gegen kurz vor 3 Uhr in einer dortigen Arbeiterunterkunft.

Laut Polizeiangaben sollen zwei alkoholisierte 49 und 41 Jahre alten Bewohner der Unterkunft in Streit geraten sein, woraufhin der jüngere der beiden seinen Kontrahenten geschlagen haben soll.

Der 49-Jährige habe daraufhin mit einem Messer mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen. Dieser zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Für den 41-Jährigen ging es auf direktem Weg per Rettungswagen in eine Klinik. Bis zum Eintreffen der Beamten am Tatort hatte der Tatverdächtige die Unterkunft verlassen. Er konnte jedoch kurz darauf im Zuge einer Fahndung am Wernauer Bahnhof angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Gegen den Deutschen soll bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgelegen haben.