Mann sticht auf Nachbarn ein: Ärzte finden abgebrochene Klinge im Oberkörper

Bedburg - Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus in Bedburg (Rhein-Erft-Kreis) ist gegen einen 34-jährigen Nachbarn des Opfers (43) Haftbefehl erlassen worden.

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf seinen Nachbarn (43) hat die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 34-Jährigen vollstreckt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war ein Streit zwischen den beiden Männern am vergangenen Dienstagabend gegen 20 Uhr eskaliert, woraufhin Anwohner des Mehrfamilienhauses in Bedburg-Kirchherten die Polizei alarmierten.

Der 43-Jährige wurde demnach durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt und kam in eine Klinik.

Dort hätten die Ärzte bei der Operation des Mannes eine abgebrochene Messerspitze entdeckt, die noch in seinem Oberkörper steckte.

Die Kölner Polizei richtete eine Mordkommission ein, die wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelte.