Messerstecher geht auf Autofahrer los: 21-Jähriger kommt mit etlichen Stichwunden in Klinik

Köln - Nachdem ein 21-Jähriger in Köln-Holweide in seinem Mercedes mit einem Messer attackiert worden ist, haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter (23) festgenommen.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Messerstecher (23) fest. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Das berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei nun in einer gemeinsamen Mitteilung.



Der Verdächtige habe sich am vergangenen Freitagabend (12. Dezember) widerstandslos in der Wohnung eines Bekannten in Porz festnehmen lassen, schweige derzeit zu den Vorwürfen und lasse sich anwaltlich vertreten, hieß es.

"Da gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vorlag, ist er inzwischen der Justizvollzugsanstalt überstellt worden", erklärte ein Sprecher der Polizei.

Der 23-Jährige soll den 21-Jährigen nach Angaben der Ermittler am späten Abend des 21. November überfallen und mit zahlreichen Messerstichen schwer verletzt haben, als dieser samt eines Beifahrers (23) in seiner A-Klasse an der Gerhart-Hauptmann-Straße gesessen hatte.