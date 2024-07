Mann stirbt nach Messer-Attacke in Unterkunft für Flüchtlinge

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach eigenen Angaben noch vor Ort festnehmen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (2. Juli) in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wurde ein 28 Jahre alter Mann am Montag in einer Flüchtlingsunterkunft durch einen gleichaltrigen Mitbewohner schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten das Opfer zwar noch in ein Krankenhaus. Letztlich kam für den Mann jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach eigenen Angaben noch vor Ort festnehmen.

Weitere Details zum Fall konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht nennen.