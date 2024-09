18.09.2024 15:49 Mann (21) stirbt nach Streit in Gartenkolonie, Täter kann flüchten

In einer Gartenkolonie in Bremen-Huchting wurde ein 21-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch erstochen. Vorausgegangen war ein Streit.

Von Robert Stoll

Bremen - Blutige Auseinandersetzung in Bremen! In der Nacht zu Mittwoch ist ein 21 Jahre alter Mann im Stadtteil Huchting erstochen worden. Rettungskräfte versuchten den Mann noch wiederzubeleben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten zu einer Auseinandersetzung in einem Parzellengebiet gerufen. Vor Ort fanden sie einen Mann leblos auf dem Boden. Umgehend begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen, die von den alarmierten Rettungskräften fortgesetzt worden. Doch ohne Erfolg. Der 21-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Die Hintergründe zu dem Angriff und zu den geflüchteten Beteiligten dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0421-362-3888 zu melden.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa