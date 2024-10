03.10.2024 21:39 3.281 Messer-Attacke! Autofahrer erfasst Fußgänger - und sticht dann auf ihn ein

In Ansbach fuhr ein Mann einen anderen an und stach dann mit einem Messer auf ihn ein. Der Verdächtige ist in Gewahrsam, das Opfer wird behandelt.

Von Ivan Simovic, Juliane Bonkowski

Ansbach – Versuchtes Tötungsdelikt in Mittelfranken: Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Ansbach einen Mann angefahren und anschließend auf offener Straße auf ihn eingestochen. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Horror-Tat im bayerischen Ansbach! Mit diesem Wagen fuhr der Festgenommene einen anderen an. © News5 Wie die Polizei am Abend mitteilte, wurde das männliche Opfer (28) nach der Tat am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo es weiter intensivmedizinisch behandelt wurde. Der Mann, der auf dem Gehweg der Schalkhäuser Landstraße entlanggelaufen war, wurde demnach gegen 17 Uhr vom Wagen eines 47-Jährigen erfasst. Dieser habe nach dem Unfall sein Auto verlassen und mit einem Messer auf den 28-Jährigen eingestochen. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen. Der Tatverdächtige konnte von nachalarmierten Streifenbeamten festgenommen werden. Auch am Abend war die Spurensicherung noch vor Ort. © NEWS5 / Pascal Höfig Täter und Opfer kannten sich Die Ermittlungen übernahmen Mordkommission und Staatsanwaltschaft, es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Fest stehe bereits, dass die beiden Männer sich bereits kannten, bevor es zu der Tat gekommen ist. Zu Hintergründen und Motiv lagen jedoch noch keine Informationen vor. Auch am Abend war der Bereich rund um den Tatort noch zur Spurensicherung abgesperrt. "Die Sperrung wird vermutlich bis circa 22:00 Uhr andauern", so die Polizei ergänzend. Der 47-Jährige soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Erstmeldung von 20.26 Uhr, aktualisiert um 21.39 Uhr

Titelfoto: News5