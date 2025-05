Messer-Attacke in Dresdner Neustadt: Teenager verletzt

Dresden - Ein Teenager (17) wurde in der Nacht zum Mittwoch in der Äußeren Neustadt attackiert und verletzt. Kurz darauf klickten bei seinem Angreifer die Handschellen.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstagnachmittag berichtet, waren ein 36-jähriger Venezolaner und ein 17-jähriger Syrer gegen 2.30 Uhr auf der Königsbrücker Straße aneinandergeraten.

Erst am vergangenen Wochenende war es ganz in der Nähe zu einer brutalen Messerattacke gekommen: Auf der Bautzner Straße stach in der Nacht von Freitag zu Samstag ein noch Unbekannter mit einem Messer auf einen 19-Jährigen ein. Dieser wurde schwer verletzt.

Die Polizei sucht noch nach Zeugen.