Messer-Attacke im Norden: Mann verletzt Frau in Wohnung schwer
Rostock - Schwere Körperverletzung in der Hansestadt Rostock! Am Montagabend rückte die Polizei gegen 18.15 Uhr in die Flensburger Straße aus.
Der Grund: Eine 30-jährige Bulgarin wurde verletzt. Tatverdächtig ist ein 34-jähriger Mann aus Polen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
In einer Wohnung soll es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der Mann die Frau geschlagen und sie anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährige kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Absuche der anliegenden Bereiche konnte auch das mutmaßliche Tatmesser gefunden und sichergestellt werden.
Die 30-jährige Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Schwere Körperverletzung: Tatverdächtiger soll noch am Dienstag vor Gericht
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass sich der Vorfall in einer Modellwohnung zugetragen haben soll und es sich bei der Verletzten um eine Prostituierte handele.
Der Mann habe dementsprechend ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Diese Informationen konnten von der Polizeisprecherin allerdings nicht bestätigt werden.
Ein Alkoholtest ergab: Der Pole hatte 2,09 Promille. Er solle noch am Dienstag einem Haftrichter am Amtsgericht Rostock vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.
