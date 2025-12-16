Messer-Attacke im Norden: Mann verletzt Frau in Wohnung schwer

Rostock - Schwere Körperverletzung in der Hansestadt Rostock! Am Montagabend rückte die Polizei gegen 18.15 Uhr in die Flensburger Straße aus.

Am Montagabend hat ein Mann eine Frau mit einem Messer an der Hand schwer verletzt. © Stefan Tretropp

Der Grund: Eine 30-jährige Bulgarin wurde verletzt. Tatverdächtig ist ein 34-jähriger Mann aus Polen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

In einer Wohnung soll es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Dabei soll der Mann die Frau geschlagen und sie anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige aus der Wohnung.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der 34-Jährige kurze Zeit später in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Absuche der anliegenden Bereiche konnte auch das mutmaßliche Tatmesser gefunden und sichergestellt werden.

Die 30-jährige Frau wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.