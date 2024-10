Messer-Attacke vor Nachtclub in Nürnberg: Drei Männer verletzt

Nürnberg - Bei einer Auseinandersetzung vor einem Nachtclub in der Nürnberger Innenstadt sind drei Männer mit einem Messer verletzt worden. Der Täter konnte flüchten. Die Polizei fahndet nach ihm und bittet um Zeugenhinweise .

Die drei Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr vor einem Nachtclub in der Adlerstraße.

Demnach gerieten dort mehrere Männer in Streit, es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Dabei zog einer ein Messer und verletzte drei Kontrahenten. Die Männer im Alter von 24, 26 und 31 Jahren erlitten oberflächliche Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter und sein Begleiter flohen in Richtung Schlotfegergasse. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.