01.10.2024 14:12 2.172 Messerangriff an Schule: Ein Schwerverletzter mit Hubschrauber in Klinik geflogen

An einer Schule in Ettenheim im Ortenaukreis kam es am heutigen Dienstagmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizei spricht von einem Messerangriff.

Von Johanna Baumann

Ettenheim - An einer Schule in Ettenheim im Ortenaukreis kam es am heutigen Dienstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizei spricht von einem Messerangriff. Der Schwerverletzte kam in eine Klinik. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Gegen 10.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu einer Schule in der Bienlestraße aus. Laut aktuellem Stand soll ein Jugendlicher einen anderen mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Aktuell ist von zwei Beteiligten die Rede.

