Messer-Mann geht auf Polizisten los: Beamte erschießen 34-jährigen Angreifer

Lauf an der Pegnitz - Im Kreis Nürnberger Land hat offenbar eine Person drei Beamte der Bundespolizei mit einem Messer attackiert. Daraufhin schossen die Beamten auf den Angreifer.

An einem Bahnhof in Lauf an der Pegnitz musste ein bewaffneter Angreifer von Beamten niedergeschossen werden. © vifogra / Haubner

"Die Person wurde unmittelbar erstversorgt, zunächst durch die Beamten, im weiteren Verlauf durch Rettungsdienst und Notarzt. Nichtsdestotrotz ist sie hier an der Einsatzstelle ihren Verletzungen erlegen", berichtet Marc Siegel von der Polizei gegenüber Medienvertretern.



Bei dem Getöteten handelte es sich laut Polizeiangaben vom späten Sonntagabend um einen 34-Jährigen mit iranischer Staatsangehörigkeit.

Zu den Fragen, wie viele Schüsse bei dem Einsatz am Bahnhof in Lauf an der Pegnitz abgegeben wurden, wer schoss und wo die Schüsse den Mann trafen, machte der Sprecher keine Angaben. Auch zu den Hintergründen des Angriffs äußerte er sich zunächst nicht.

In einem ersten Posting der Polizei hieß es: "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich." Gefahr für die Bevölkerung habe zu diesem Zeitpunkt bereits keine mehr bestanden. Zwei Minuten später wurde dann auf der Social-Media-Plattform von den Schüssen berichtet.