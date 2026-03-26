Messerangriff in Asylheim: 51-Jähriger attackiert Security

Erding - In einer Asylbewerberunterkunft in Erding ist es am Mittwochabend zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Nach Angaben der Polizei griff ein 51-Jähriger gegen 22 Uhr in der Unterkunft im Ortsteil Aufhausen einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer an.

Die Polizei konnte den Angreifer festnehmen. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Der Security-Mitarbeiter hatte den Mann zuvor darauf hingewiesen, dass ein Bekannter das Zimmer verlassen müsse, da Besuche zur Nachtzeit nicht erlaubt seien.

Da der Bewohner der Aufforderung nicht nachkam und sich laut Polizei verbal aggressiv verhielt, zog der Sicherheitsmitarbeiter einen Kollegen hinzu.

Beim erneuten Betreten des Zimmers habe der 51-Jährige dann ein Messer gegriffen und versucht, auf den 43-Jährigen einzustechen, teilte die Polizei mit. Der Security-Mitarbeiter habe den Angriff abwehren können.

Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter und einer Bewohnerin wurde der alkoholisierte Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Kriminalpolizei Erding übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.