17.06.2024 15:30 Messerangriff in Obdachlosen-Unterkunft: Zwei Frauen zum Teil schwer verletzt

In einer Unterkunft für Wohnungslose in Düsseldorf ist es am Montag zu einer Messerattacke gekommen. Zwei Frauen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - In einer Unterkunft für Wohnungslose in Düsseldorf-Unterbilk ist es am Montagmorgen zu einer Messerattacke gekommen. Zwei Frauen (63, 61) wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten einen 40-jährigen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Der Angriff soll sich um 9.48 Uhr ereignet haben, wie die Polizei am Montag mitteilt. Demnach habe ein Mann (40) aus noch unbekannter Ursache plötzlich angefangen, auf die beiden Mitarbeiterinnen der Unterkunft einzustechen. Bei der Attacke wurde die 63-Jährige schwer und die 61-Jährige leicht verletzt. Beide Frauen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Messerattacke Nach Angriffen auf Polizei: GdP-Chef für Debatte über Ausrüstung Der 40-Jährige konnte noch am Montag vorläufig festgenommen werden. Er wird nun eines versuchten Tötungsdelikts verdächtigt. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa