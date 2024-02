Messerattacke auf offener Straße: 23-Jähriger in Klinik, Polizei sucht Gucci-Kappen-Träger

Bonn - Nach einer Messerattacke auf einen 23-Jährigen in Bonn hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und ist auf der Suche nach den bislang unbekannten Tätern.

Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten 23-Jährigen noch vor Ort und brachten ihn anschließend in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Laut einem Sprecher der Beamten war der 23-Jährige am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Endenicher Allee vor dem Mathematischen Institut plötzlich von drei Männern angesprochen worden.

Im weiteren Verlauf entfachte zwischen den Parteien ein zunächst verbaler Streit, der schließlich in einer Auseinandersetzung gipfelte, in deren Verlauf der 23-Jährige mit Messern mehrere Schnittwunden an beiden Armen erlitt.

Nach der Attacke sollen die drei Männer dann in einem dunklen Wagen mit Bonner Kennzeichen geflüchtet sein. Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Vorbeziehung zwischen den Kontrahenten, wie es hieß.

Obwohl die alarmierte Polizei sofort eine Fahndung nach den Tätern einleitete, konnten die Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Der 23-Jährige wurde derweil von den Einsatzkräften mithilfe von zwei Tourniquets (Abbindesystem, durch das der Blutfluss in den Venen und Arterien gestaut wird) erstversorgt und nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach Auskunft der behandelnden Ärzte befindet er sich inzwischen in einem stabilen Zustand.