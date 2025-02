Messerattacke in Asylunterkunft: 31-Jähriger in U-Haft!

Coburg - In einer Asylbewerberunterkunft im Norden von Bayern ist es am späten Sonntagabend zu einer Messerattacke gekommen.

Der Verdächtige konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg am Montag mitteilten, wurden die Rettungskräfte gegen 23 Uhr zu der Unterkunft in der Rodacher Straße in Coburg alarmiert.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 31-jähriger Iraner einen 33 Jahre alten Landsmann mit einem Messer attackiert und ihm Stich- und Schnittverletzungen an der Schulter sowie an einem Unterarm zugefügt haben.

Der 33-Jährige wurde in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt. Der Angreifer zog sich Verletzung an der Hand zu und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Die Polizei nahm den Verdächtigen unmittelbar nach der Tat fest. Er wurde am heutigen Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erließ.