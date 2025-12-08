Messerattacke in Augsburg: Mann schwer verletzt, Täter noch immer auf der Flucht

Augsburg - Auf offener Straße attackierte am Freitagabend gegen 19.30 Uhr ein bisher unbekannter Täter einen 49-Jährigen mit einem Messer . Der Angreifer ist seither auf der Flucht.

Die Polizei sucht noch immer nach dem Täter. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Der Mann habe bei der Attacke in der Ulmer Straße schwere Verletzungen an den Beinen erlitten, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach war der 49-Jährige am Freitagabend zu Fuß im Stadtteil Kriegshaber unterwegs, als der Täter ihn von hinten attackierte. Dann sei der Angreifer geflüchtet.

Fahndungen nach dem Mann blieben laut Polizei ohne Erfolg.

Der Täter soll den Angaben nach etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze getragen haben. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.