Streit in Unterkunft für Obdachlose! Mann wird durch Stiche tödlich verletzt

In Hamburg-Billbrook ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft des Winternotprogramms durch Messerstiche am Montag tödlich verletzt worden.

Von Robert Stoll

Hamburg - Tödliche Auseinandersetzung in Hamburg! Im Stadtteil Billbroock ist ein 55 Jahre alter Mann in einer Unterkunft des Winternotprogramms bei einem Streit ums Leben gekommen.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter nach einer tödlichen Auseinandersetzung in Hamburg festnehmen.

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen sechs Uhr in der Châu-und-Lân-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Im Zuge der Auseinandersetzung soll ein 32-Jähriger auf sein Gegenüber mit einem scharfen Gegenstand mehrfach eingestochen haben.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie eine Person mit Stichverletzungen vor. Diese musste durch die alarmierten Rettungskräfte reanimiert werden, allerdings vergebens. Das Opfer verstarb noch vor Ort.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch in der Unterkunft festnehmen. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Was der Auslöser des Streits war, ist derzeit noch unklar.

