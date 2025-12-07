Frau stirbt nach Messerattacke: Mann bedrohte Ex-Partnerin zuvor monatelang

Ingolstadt - Ein Mann hat in Oberbayern am Freitagabend gegen 19.20 Uhr auf seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser eingestochen und getötet. Schon Monate vor der Bluttat soll der Täter die 45-Jährige bedroht haben.

Die Polizei kümmert sich um die Ermittlungen. © vifogra / Friedrich

Die 45-Jährige kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Verdächtige aus der Türkei wurde demnach mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.

Den Angaben zufolge sollen die Frau und der Mann abends in der Richard Strauß-Straße in Ingolstadt in eine Auseinandersetzung geraten sein, als der Verdächtige mit dem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben soll.

Wie "Focus Online" berichtete, kam es seitens des Mannes monatelang zu verbalen Bedrohungen, Belästigungen und kleineren körperlichen Angriffen gegen die Frau. Das Paar war seit Anfang des Jahres geschieden, die Polizei war nach Streitigkeiten mehrfach vor Ort.

Die 45-Jährige habe sogar ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Mann erwirkt. Dieses habe der Angreifer allerdings nicht eingehalten.