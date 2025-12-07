Frau stirbt nach Messerattacke: Mann bedrohte Ex-Partnerin zuvor monatelang
Von Manuel Rank und Paulina Sternsdorf
Ingolstadt - Ein Mann hat in Oberbayern am Freitagabend gegen 19.20 Uhr auf seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser eingestochen und getötet. Schon Monate vor der Bluttat soll der Täter die 45-Jährige bedroht haben.
Die 45-Jährige kam am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Verdächtige aus der Türkei wurde demnach mit schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.
Den Angaben zufolge sollen die Frau und der Mann abends in der Richard Strauß-Straße in Ingolstadt in eine Auseinandersetzung geraten sein, als der Verdächtige mit dem Küchenmesser auf seine Ex-Partnerin eingestochen haben soll.
Wie "Focus Online" berichtete, kam es seitens des Mannes monatelang zu verbalen Bedrohungen, Belästigungen und kleineren körperlichen Angriffen gegen die Frau. Das Paar war seit Anfang des Jahres geschieden, die Polizei war nach Streitigkeiten mehrfach vor Ort.
Die 45-Jährige habe sogar ein Kontaktverbot gegen ihren Ex-Mann erwirkt. Dieses habe der Angreifer allerdings nicht eingehalten.
Söhne eilen der Mutter zur Hilfe
Die beiden Söhne im Alter von 23 und 17 Jahren seien kurz nach der Tat eingeschritten und ihrer Mutter zu Hilfe gekommen: Sie traten und schlugen laut Polizei auf den mutmaßlichen Täter ein, um ihn von ihrer Mutter abzuhalten. Einer der beiden sei dabei leicht an der Hand verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Zudem sollen sie den Täter immer wieder auf Türkisch beleidigt haben.
Die Polizei sperrte den Tatort ab und befragte noch am Freitagabend Zeuginnen und Zeugen. Am Wochenende sei auch die Spurensicherung im Einsatz, hieß es. "Bei Tageslicht wird der Tatort abgesucht", sagte der Polizeisprecher.
In Absprache mit der Staatsanwaltschaft übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.
