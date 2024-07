17.07.2024 17:29 682 Brutale Bluttat an Busbahnhof: Haftbefehl gegen Messer-Mann

Am Busbahnhof in Bonn war es am Dienstag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Gegen einen 24-Jährigen wird nun Haftbefehl erlassen.

Bonn - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Busbahnhof in Bonn ist Haftbefehl gegen einen 24-Jährigen erlassen worden. Am Bonner Busbahnhof sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen mit einem Messer verletzt worden. © Thomas Banneyer/dpa Gegen den Mann bestehe der dringende Tatverdacht, einen 41-Jährigen während eines Streits mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft sei er einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Zwischen den beiden Männern war nach ersten Erkenntnissen am Dienstag ein Streit derart eskaliert, dass der 24-Jährige das Messer zog, wie die Polizei erklärt hatte. Messerattacke Soldat bei Messerattacke verletzt - "Allahu Akbar"-Rufer gefasst! Nach der Tat sei der Verdächtige zunächst geflüchtet. Zeugenhinweisen zufolge war er mit dem blutigen Messer zunächst durch die Stadt gelaufen. Kurze Zeit später nahmen ihn Einsatzkräfte fest. Der 41-Jährige hatte nach der mutmaßlichen Tat intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Am Mittwoch befand er sich weiterhin in stationärer Behandlung. Die Ärzte beschrieben den Zustand aber als stabil. Streithähne werden vor Bluttat aus Stadtbahn geworfen Die Ermittlungen zum Hintergrund des Streits zwischen dem 41-Jährigen und dem 24 Jahre alten somalischen Staatsangehörigen, gegen den Haftbefehl erlassen wurde, dauerten an, erklärte die Polizei. Der Streit der Männer soll bereits in einer Bonner Stadtbahn begonnen haben. Beide waren den Ermittlern zufolge der Bahn verwiesen worden und streitend zum späteren Tatort am Busbahnhof gelaufen. In dem Fall hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Erstmeldung vom 17. Juli, um 12.17 Uhr; letztes Update vom 17. Juli, um 17.29 Uhr.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa