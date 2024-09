Messerattacke in Gelsenkirchen: Teenager rettet Mutter vor seinem eigenen Vater!

Gelsenkirchen - Nächste Bluttat in Nordrhein-Westfalen : Am Dienstag hat ein 49-Jähriger seine Partnerin (40) mit einem Messer attackiert.

In Gelsenkirchen ist es am Dienstag auf offener Straße zu einer Messerattacke gekommen. Schlimmeres verhindern konnte ein 14-jähriger Teenager. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichteten, habe der Mann die Frau am Nachmittag des Vortags gegen 16.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt angegriffen.

Zahlreiche Menschen sollen die Tat auf offener Straße mit angesehen haben.

Schlimmeres verhindern konnte glücklicherweise der gemeinsame Sohn: Der 14 Jahre alte Teenager konnte rechtzeitig dazwischengehen und damit eine schwere Verletzung seiner Mutter verhindern, teilten die Behörden mit.

Worum es bei der Auseinandersetzung gegangen ist, werde derzeit ermittelt, hieß es weiter. Ein familiärer Hintergrund sei sehr wahrscheinlich.