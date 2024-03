05.03.2024 15:03 Messerattacke in Köln: 43-Jähriger in Klinik - wer hat etwas gesehen?

Nach einer Messerattacke auf einen 43-Jährigen in Köln-Chorweiler an der Straße "Westpromenade" am gestrigen Montag (5. März) sucht die Polizei nach Zeugen.

Von Jonas Reihl

Wie die Polizei berichtet, soll es gegen 20 Uhr an der Straße Westpromenade zu der Tat gekommen sein. Demnach erlitt der 43-jährige Kölner eine Stichverletzung am Oberkörper. Er alarmierte nach dem Messerangriff selbstständig die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten am Tatort nahe der S-Bahn-Haltestelle Chorweiler-Nord lediglich ein Einhandmesser sicherstellen, von dem mutmaßlichen Täter fehlte hingegen jede Spur. Messerattacke Mann (37) nach Messerattacke schwer verletzt: Wo ist der Täter? Wie Zeugen berichten, soll sich der Geschädigte zuvor in einem lautstarken Streit mit mehreren Personen befunden haben. Er wurde in einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet in dem Fall um Eure Mithilfe und fragt: Wer hat etwas gesehen und kann Angaben zum Tatablauf machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/2290 bei den Beamten zu melden.

