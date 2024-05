Messerattacke im Odenwald: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Odenwald/Michelstadt - Auf offener Straße wurde ein 20 Jahre alter Mann niedergestochen: Der mutmaßliche Täter - ein 21-Jähriger - sitz in U-Haft. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zu der Messerattacke in Michelstadt im südhessischen Odenwald.

In Michelstadt im Odenwald wurde ein junger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Die Bluttat ereignete sich bereits am zurückliegenden Sonntagabend, wie die Polizei und die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Darmstadt nun gemeinsam mitteilten.

Demnach soll der Verdächtige gegen 23 Uhr im Kutschenweg in Michelstadt den 20-Jährigen mit einem Messer angegriffen und so schwer verwundet haben, dass dieser "mit zunächst lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik kam", wie ein Sprecher erklärte.

Der Täter floh nach der Attacke zunächst vom Tatort. Am frühen Montagmorgen sei der 21-jährige Verdächtige jedoch auf einer Polizeistation erschienen und habe sich gestellt.

Der junge Mann wurde umgehend festgenommen und später am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete für den 21-Jährigen anordnete.