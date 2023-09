05.09.2023 07:20 Messerattacke nach Streit im Verkehr: Not-OP!

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Dienstagabend in Hamburg-Hohenfelde blutig. Ein 23-Jähriger wurde niedergestochen, er schwebte in Lebensgefahr.

Hamburg - Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Dienstagabend in Hamburg-Hohenfelde blutig. Sehr schnell griff einer von ihnen zum Messer. Der Rettungsdienst versorgte den lebensgefährlich verletzten Mann am Tatort. © Christoph Seemann/HamburgNews Die Gewalttat ereignete sich gegen 19.34 Uhr an der Wallstraße, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei zu TAG24. Kurz vor der Ampel an der Lübecker Straße vor dem Porsche-Zentrum gerieten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Personen im Verkehr in Streit und stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Einer der beiden schlug dem anderen ins Gesicht. Dann folgte ein Messerstich. Dadurch erlitt ein 23-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen. Messerattacke Messerattacke in Stadtbahn: Mann (20) sticht Reisendem mehrfach in Oberarm Als die Polizei eintraf, stand ein Kleintransporter mit polnischem Kennzeichen auf dem Gehweg vor dem Porsche-Zentrum. In dem Wagen befand sich der Verletzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik, in der er notoperiert werden musste. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Polizisten untersuchen den Tatort. © Christoph Seemann/HamburgNews Der mutmaßliche Täter konnte angeblich mit einem Fahrzeug vom Tatort fliehen. Nach dem Mann wurde vergeblich gefahndet. Die Hintergründe des Streits sind völlig unklar. Die Polizei nahm Aussagen der anderen Insassen des Kleintransporters auf.

