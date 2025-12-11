Messerattacke nahe Weihnachtsmarkt: 16-Jähriger in Lebensgefahr

Herford - Am Rande des Weihnachtsmarkts in Herford ( NRW ) hat sich am Donnerstagabend eine Messerattacke abgespielt - ein 16-Jähriger schwebt in Lebensgefahr!

Eine Mordkommission ermittelt bereits. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der Polizei zufolge soll sich die Tat in einer Seitenstraße des Weihnachtsmarkts ereignet haben.

Den anfänglichen Ermittlungen nach zu urteilen sollen sich Opfer und Täter vorab gekannt haben. Der Messerstecher konnte nach der Attacke in unbekannte Richtung flüchten, wird seitdem gesucht.

Wie es heißt, habe der Teenager eine Stichverletzung am Rücken erlitten. Eine Mordkommission wurde inzwischen eingerichtet und ermittelt.