Messerstecherei in Lichtenberg nahe Dong Xuan Center: Mehrere Verletzte

Berlin - In einem Industriegebiet unweit des Dong Xuan Centers in Berlin-Lichtenberg sind vier Männer angegriffen und teils schwer verletzt worden.

Zu der Attacke kam es in der Nähe des asiatischen Großmarkts "Dong Xuan Center" in Berlin-Lichtenberg. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Laut Polizei verfolgten mindestens drei Täter die Männer im Alter von 18, 18, 33 und 47 Jahren am späten Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände eines Großmarkts in der Straße Am Wasserwerk und griffen sie an.

Bei der Attacke auf dem Gelände eines Großmarkts seien die zwei 18-Jährigen mit Pfefferspray besprüht worden. Die 33 und 47 Jahre alten Männer seien mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Einer der 18-Jährigen soll ebenfalls eine Stichverletzung erlitten haben. Die Angreifer flüchteten anschließend.

Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst am Tatort. Der 47-Jährige wurde den Angaben zufolge mehrfach, der 33-Jährige einmal gestochen und musste notoperiert werden.