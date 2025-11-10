Messerstecherei in Lichtenberg nahe Dong Xuan Center: Mehrere Verletzte
Berlin - In einem Industriegebiet unweit des Dong Xuan Centers in Berlin-Lichtenberg sind vier Männer angegriffen und teils schwer verletzt worden.
Laut Polizei verfolgten mindestens drei Täter die Männer im Alter von 18, 18, 33 und 47 Jahren am späten Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände eines Großmarkts in der Straße Am Wasserwerk und griffen sie an.
Bei der Attacke auf dem Gelände eines Großmarkts seien die zwei 18-Jährigen mit Pfefferspray besprüht worden. Die 33 und 47 Jahre alten Männer seien mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Einer der 18-Jährigen soll ebenfalls eine Stichverletzung erlitten haben. Die Angreifer flüchteten anschließend.
Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst am Tatort. Der 47-Jährige wurde den Angaben zufolge mehrfach, der 33-Jährige einmal gestochen und musste notoperiert werden.
Beide Männer und der 18-Jährige mit Stichverletzung kamen in Krankenhäuser, wo sie stationiert behandelt wurden. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter. Der zweite 18-Jährige lehnte eine Behandlung ab. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa