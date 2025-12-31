Messerattacke im Norden! Mann sticht auf Frau ein und verletzt sie schwer
Drochtersen - Blutige Eskalation in Drochtersen: In der Gemeinde im Landkreis Stade (Niedersachsen) ist eine Frau (36) am Dienstagabend bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (39) wurde festgenommen.
Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Beteiligten aus noch ungeklärter Ursache gegen 21 Uhr in einem Einfamilienhaus in Streit. In dessen Verlauf zückte der 39-Jährige ein Messer und stach mehrfach auf die Frau ein!
Die 36-Jährige konnte trotz ihrer Verletzungen noch zu Fuß zu den Nachbarn flüchten, die sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmierten.
Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit schweren Verletzungen an Bord eines Rettungshubschraubers in einer Klinik nach Hamburg geflogen. Inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr.
Der 39-Jährige war nach der Tat zunächst mit seinem Ford Focus in unbekannte Richtung geflüchtet, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung aber von Beamten gestoppt und festgenommen werden.
Polizei schickt noch in der Nacht eine Meldung an verunsicherte Anwohner
Bei der Messerattacke hatte sich der Mann selbst Schnittverletzungen zugezogen, weshalb er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst unter Polizeibewachung ins Krankenhaus kam. Sein Wagen wurde sichergestellt.
Die Polizei nahmen noch in der Nacht Ermittlungen auf und sicherte am Tatort Spuren. Auch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Suche nach Beweismitteln im Umfeld des Tatorts.
Laut der Polizei hatte der blutige Angriff in der Region schnell die Runde gemacht, weshalb die Beamten noch in der Nacht über Instagram und WhatsApp eine Meldung herausgaben, dass für Anwohner keine Gefahr bestehe.
"So hatten wir schnell die Möglichkeit, eine möglichst große Anzahl von Menschen zu erreichen und diese zu beruhigen", erklärte Polizeisprecher Rainer Bohmbach. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
