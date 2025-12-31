Messerattacke im Norden! Mann sticht auf Frau ein und verletzt sie schwer

Drochtersen - Blutige Eskalation in Drochtersen: In der Gemeinde im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) ist eine Frau (36) am Dienstagabend bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter (39) wurde festgenommen.

In Drochtersen hat ein Mann (39) am Dienstagabend auf eine Frau (36) eingestochen. Sie wurde schwer verletzt. © JOTO

Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Beteiligten aus noch ungeklärter Ursache gegen 21 Uhr in einem Einfamilienhaus in Streit. In dessen Verlauf zückte der 39-Jährige ein Messer und stach mehrfach auf die Frau ein!

Die 36-Jährige konnte trotz ihrer Verletzungen noch zu Fuß zu den Nachbarn flüchten, die sofort die Polizei und den Rettungsdienst alarmierten.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mit schweren Verletzungen an Bord eines Rettungshubschraubers in einer Klinik nach Hamburg geflogen. Inzwischen besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 39-Jährige war nach der Tat zunächst mit seinem Ford Focus in unbekannte Richtung geflüchtet, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung aber von Beamten gestoppt und festgenommen werden.