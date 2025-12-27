Messerattacke auf Frauen in U-Bahn: Hätte Angreifer längst abgeschoben werden müssen?

Paris (Frankreich) - Nach der Attacke auf drei Frauen in der Pariser Metro sind jetzt weitere Details zum Täter und den brutalen Vorfällen bekannt geworden. Bei dem Angreifer soll es sich um einen 25 Jahre alten Mann handeln.

Die Attacke geschah unter anderem an der Metro-Haltestelle "Opéra". (Archivfoto) © Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Wie das französische Innenministerium erklärte, soll der 25-Jährige "ohne erkennbaren Grund" angegriffen haben. Demnach zielte er bei der ersten Frau auf ihren Rücken, bei der zweiten auf die Beine. Auch das dritte Opfer wurde am Rücken verletzt.

Alle trugen leichte Verletzungen davon und wurden von Rettungskräften versorgt. Die Angriffe geschahen am Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages an drei verschiedenen Stationen der Metro-Linie 3, darunter an der Pariser Oper.

Der Verdächtige, der aus Mali stammen soll, sei zunächst geflohen und schließlich am Abend im Großraum von Paris festgenommen worden, bestätigte auch der Polizeipräfekt von Paris in einem X-Beitrag.

Der Mann soll bereits polizeibekannt gewesen sein. So konnten die Behörden ihn mithilfe von Aufnahmen aus Überwachungskameras identifizieren. Französischen Medien zufolge habe auch der Standort seines Handys dabei eine Rolle gespielt.