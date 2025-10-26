Minderjähriger sticht auf eigenen Bruder ein und verletzt ihn schwer

Gevelsberg - Ein Minderjähriger soll in Gevelsberg mit einem Messer auf seinen 19 Jahre alten Bruder eingestochen und ihn schwer verletzt haben.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Der Tatverdächtige wurde laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen vorläufig festgenommen. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

In dem Wohnhaus der Brüder in der Straße "Am Sinnerhopp" sei in der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr ein Familienstreit zwischen mehreren Personen eskaliert, hieß es weiter.

Der jüngere Bruder habe dabei zu einem Messer gegriffen und den 19-Jährigen niedergestochen. Dieser erlitt laut Mitteilung schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.