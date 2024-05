03.05.2024 11:16 Mit Messer in Bauch gestochen: Streit zwischen Männern eskaliert

In Stendal kam es am Donnerstag zu einem Streit zwischen zwei Männern. Einer von ihnen zückte dabei ein Messer und stach dem anderen damit in den Bauch.

Von Robert Lilge

Stendal - Am gestrigen Donnerstagabend kam es in der Altmark in Stendal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der einer von ihnen mit einem Messer verletzt wurde. Der Rettungsdienst konnte Entwarnung geben: Die Stichverletzungen waren nicht lebensbedrohlich. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa Die Tat habe sich vor einem Supermarkt in der Moltkestraße ereignet, teilte das Polizeirevier Stendal mit. Gegen 21 Uhr sei es dabei zu verbalen Streitigkeiten der zwei Personen gekommen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Einer der Beteiligten zückte ein Messer und stach damit den anderen in dessen Bauch. Messerattacke Messer-Angriff: 22-Jähriger erheblich verletzt Der hinzugerufene Rettungsdienst behandelte den Verletzten noch vor Ort im Rettungswagen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Gegen den Angreifer mit dem Messer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa