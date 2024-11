17.11.2024 19:23 Mitten auf der Tanzfläche: Mann sticht in Nachtclub auf 19-Jährigen ein!

In der Nacht zum Samstag kam es in einer Diskothek in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) zu einem gefährlichen Messerangriff mitten auf der Tanzfläche.

Von Maximilian Hölzel

Gründau-Lieblos - In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in einer Diskothek in Gründau-Lieblos (Main-Kinzig-Kreis) zu einem gefährlichen Messerangriff mitten auf der Tanzfläche. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der 19-jährige Geschädigte musste mit Stichverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa Einem Polizeibericht zufolge schilderte der 19-jährige Geschädigte den Beamten, dass sich gegen 2.15 Uhr auf der Tanzfläche des Clubs in der Gottlieb-Daimler-Straße zunächst eine Diskussion mit einem anderen jungen Mann abgespielt habe. Daraufhin habe dieser den 19 Jahre alten Mann aus Gründau mit einem Messer attackiert und auf ihn eingestochen. Der 19-Jährige erlitt dabei mehrere Schnitt- und Stichwunden am Oberkörper und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise stellten die Ärzte dort fest, dass keine Lebensgefahr bestehe. Messerattacke Mann rennt mit Messer auf Polizisten los: Klinik! Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die alarmierte Polizei eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein, der in Richtung eines Industriegebiets in der Nähe des Clubs geflüchtet war. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung - der Mann war etwa 1,60 Meter groß und trug einen langen Mantel, eine Baskenmütze sowie eine Sonnenbrille - konnte die Polizei nur kurze Zeit später einen 18-jährigen Tatverdächtigen aus dem Wetteraukreis vorläufig festnehmen. Nach Messerattacke in Nachtclub: Polizei sucht dringend nach Zeugen Der Verdächtige wurde vorübergehend auf die Wache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ob der Festgenommene tatsächlich der Täter ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Gelnhausen bittet Clubbesucher, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zum Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 060518270 zu melden. Jeder Hinweis könnte für die endgültige Klärung des Falls hilfreich sein.

