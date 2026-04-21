Mysteriöse Messerattacke: Mann niedergestochen, Tatort und Täter unklar

Düsseldorf - Im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk ist ein Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der in Düsseldorf einen Mann niedergestochen hat. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Er werde dort intensivmedizinisch betreut, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwischenzeitlich habe Lebensgefahr bei ihm nicht ausgeschlossen werden können.

"Wir versuchen nun, den Tatort zu ermitteln, und vermuten ihn im Haus", sagte der Sprecher.

Die Polizei bildete eine Mordkommission und untersuchte den Bereich in und um ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus.

Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Täter.