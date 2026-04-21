Mysteriöse Messerattacke: Mann niedergestochen, Tatort und Täter unklar
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk ist ein Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht worden.
Er werde dort intensivmedizinisch betreut, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zwischenzeitlich habe Lebensgefahr bei ihm nicht ausgeschlossen werden können.
"Wir versuchen nun, den Tatort zu ermitteln, und vermuten ihn im Haus", sagte der Sprecher.
Die Polizei bildete eine Mordkommission und untersuchte den Bereich in und um ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus.
Bislang gebe es keine Hinweise auf einen Täter.
Auch die Identität des Opfers war zunächst noch unklar. Zunächst war bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen, bei dem eine verletzte Person gemeldet worden war.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa