Ticket-Streit artet aus: 54-Jähriger bedroht Bahn-Angestellte mit Messer

Nürnberg - Am Montagnachmittag kam es im Nürnberger Hauptbahnhof zu einem bedrohlichen Vorfall: Ein 54-jähriger Mann soll am Service-Point eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn mit einem Messer eingeschüchtert haben.

Der Vorfall ereignete sich am Nürnberger Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Daniel Karmann/dpa

Gegen 14 Uhr tauchte ein 54-jähriger Reisender am Service-Point im Nürnberger Hauptbahnhof auf und forderte ein neues Ticket – sein altes sei abgelaufen, so die Polizei.

Einen gültigen Fahrschein konnte er allerdings nicht vorzeigen. Als die 50-jährige Bahn-Mitarbeiterin ihm daraufhin kein neues Ticket ausstellte, eskalierte die Situation: Der Mann legte plötzlich ein Messer mit rund 14,5 Zentimetern Klingenlänge auf den Tresen und drohte, jemanden zu erstechen.

Kurz darauf steckte er die Waffe wieder ein und machte sich aus dem Staub. Die alarmierte Bundespolizei leitete sofort eine Fahndung ein – mit Erfolg.

Wenig später klickten bei dem deutlich alkoholisierten Tatverdächtigen die Handschellen. Das Messer wurde sichergestellt.