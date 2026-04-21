44-Jähriger greift Ex-Frau mit Messer an: Mordkommission ermittelt

Wuppertal - Nach einer Messerattacke auf eine 31-jährige Frau wurde ein 44-Jähriger festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Nach der Messerattacke in Wuppertal war die Polizei mit starken Kräften im Einsatz. © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, wurde die Frau um 15.35 Uhr vor einem Wohnhaus im Mastweg in Wuppertal-Cronenberg von ihrem getrennt lebenden Ehemann angegriffen.

Die 31-Jährige habe dadurch schwere Verletzungen davongetragen, so die Polizei. Sie wurde demnach durch Rettungskräfte zunächst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der 44-Jährige konnte derweil noch am Tatort festgenommen werden. Zudem wurde das Messer sichergestellt.

Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Eine von der Staatsanwaltschaft eingesetzte Mordkommission hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.