Nach Amoklauf eines 17-Jährigen: Das soll ein Gutachter nun sicherstellen!

Wuppertal - Nach der Amoktat mit acht Verletzten in Wuppertal befindet sich der tatverdächtige 17-jährige Schüler weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal-Elberfeld sorgte am Donnerstag ein 17-Jähriger für blankes Entsetzen. © Christoph Reichwein/dpa

Er werde dort durch Justiz-Mitarbeiter bewacht, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am heutigen Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine psychiatrische Begutachtung sei noch am Wochenende geplant.

An einem Gymnasium in Wuppertal waren am Donnerstag vier Schüler durch Messerstiche verletzt worden, als der Schüler in einem Pausenraum plötzlich auf seine Mitschüler losging.

Drei weitere Schülerinnen erlitten einen Schock. Der 17-Jährige soll sich dann selbst mit einem Messer verletzt haben. Er kam in ein Krankenhaus.

Das Amtsgericht Wuppertal erließ am gestrigen Freitag Haftbefehl gegen den deutsch-türkischen Oberstufenschüler wegen zweifachen versuchten Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung.