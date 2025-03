04.03.2025 09:24 Nach brutalem Messerangriff: 24-Jähriger trotz Haftbefehl von U-Haft verschont

Nach einem Streit in einer Unterkunft in Münster (Südhessen) kam es am Sonntag zu einem Messerangriff. Der Tatverdächtige kommt vorerst jedoch nicht in U-Haft.

Von Maximilian Hölzel

Darmstadt - Infolge eines Streits in einer Unterkunft für Geflüchtete im südhessischen Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) kam es am Sonntagnachmittag zu einem brutalen Messerangriff, bei dem ein 37-jähriger Mann verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter kommt vorerst nicht in U-Haft. Nach einer Messerattacke im südhessischen Münster konnte ein dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Laut den aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen eskalierte der Streit in der Goebelstraße am Sonntag, gegen 16.30 Uhr. Dabei soll der 24-Jährige seinen 37-jährigen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer erlitt schwere, aber nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo es medizinisch versorgt wurde. Messerattacke Messerattacke auf schwerbehinderte Tochter: Vater in Psychiatrie Am gestrigen Montagmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt bereits einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Dieburg vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl, ordnete jedoch unter Auflagen die Verschonung vom Vollzug der Untersuchungshaft an. Auflagen gegen den mutmaßlichen Täter sollen vorübergehend ausreichen Demnach darf sich der Beschuldigte der Unterkunft vorerst nicht nähern. Zudem muss er sich regelmäßig bei der zuständigen Polizeidienststelle melden. Weitere Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

