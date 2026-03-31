Nach Messerattacke an Hamburger Schule: 15-Jähriger soll vor Haftrichter kommen

Hamburg - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff an einer Hamburger Schule wird ein 15-Jähriger in ein Untersuchungsgefängnis gebracht und einem Haftrichter vorgeführt.

Mitarbeiterinnen der Kriminaltechnik untersuchten den Tatort nach einem Messerangriff vor der Stadtteilschule Flottbek am Montag. © Marcus Brandt/dpa

Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Am Montagmittag war ein 13-jähriger Schüler von einem Jugendlichen mit mehreren Messerstichen angegriffen und dabei schwer verletzt worden, wie es hieß.

Nach dem Vorfall am Montagmittag waren zunächst zwei 15-Jährige festgenommen worden. Einer der beiden Jugendlichen sei den Angaben zufolge nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen "mangels Haftgründen" wieder entlassen worden.

Der 15-Jährige, der wieder entlassen wurde, sei syrischer Nationalität, die Staatsbürgerschaft des weiterhin festgenommenen sei ungeklärt.