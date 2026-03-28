Messerattacke vor Psychiatrie: Frau (59) auf Parkplatz niedergestochen
Hanau/Schlüchtern - Eine Frau wurde niedergestochen, ein 36-jähriger Mann noch am Tatort als mutmaßlicher Täter festgenommen: Die Messerattacke ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Psychiatrie der Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern.
Der Angriff ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr, bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Familienangehörigen der 59-jährigen Frau, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mit.
Nach der Attacke auf dem Klinikgelände in der Kurfürstenstraße seien rasch Polizeibeamte vor Ort gewesen. Sie trafen den 36-Jährigen noch dort an.
"Die Verletzte wurde für ihre Behandlung umgehend in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte ein Sprecher.
Gegen den Verdächtigen werde nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Mann soll am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, hieß es weiter.
Die Hintergründe der Messerattacke in Schlüchtern sind noch völlig unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben im Zusammenhang mit der Bluttat machen können. Hinweis nimmt die Kriminalpolizei in Hanau unter der Telefonnummer 06181100123 entgegen.
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