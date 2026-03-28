Messerattacke vor Psychiatrie: Frau (59) auf Parkplatz niedergestochen

Hanau/Schlüchtern - Eine Frau wurde niedergestochen, ein 36-jähriger Mann noch am Tatort als mutmaßlicher Täter festgenommen: Die Messerattacke ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Psychiatrie der Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern.

Nach Messerattacke: Ein Polizeibeamter ermittelt vor der Psychiatrie der Main-Kinzig-Kliniken im südosthessischen Schlüchtern. © 5VISION.NEWS

Der Angriff ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr, bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen Familienangehörigen der 59-jährigen Frau, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen gemeinsam mit.

Nach der Attacke auf dem Klinikgelände in der Kurfürstenstraße seien rasch Polizeibeamte vor Ort gewesen. Sie trafen den 36-Jährigen noch dort an.

"Die Verletzte wurde für ihre Behandlung umgehend in ein Krankenhaus gebracht", ergänzte ein Sprecher.

Gegen den Verdächtigen werde nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Mann soll am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, hieß es weiter.