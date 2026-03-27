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Vier Deutsche in Touri-Stadt mit Messer attackiert: Polizei fahndet nach Täterin

Erschreckende Attacke in der bulgarischen Touri-Stadt Sofia! Vier Deutsche sind bei zwei Vorfällen durch Messerstiche verletzt worden.

Von Elena Lalowa

Sofia (Bulgarien) - Erschreckende Attacke in der bulgarischen Touri-Stadt Sofia! Drei Frauen und ein Mann aus Deutschland sind bei zwei Vorfällen durch Messerstiche verletzt worden.

In der Innenstadt von Sofia fielen vier Deutsche einer mutmaßlichen Messerangreiferin zum Opfer. (Symbolfoto)
In der Innenstadt von Sofia fielen vier Deutsche einer mutmaßlichen Messerangreiferin zum Opfer. (Symbolfoto)  © 123RF/circlephoto

Es gibt amtlichen Angaben zufolge keine Todesopfer. Die Polizei fahndet nach einer mutmaßlichen Täterin, deren Identität unbekannt sei. Es wird vermutet, dass sie beide Angriffe verübt hat. 

Zuerst kamen am Donnerstagabend eine deutsche Frau und ein Mann im Alter zwischen 60 und 65 Jahren durch Messerstiche bei einer U-Bahn-Station im Zentrum von Sofia zu Schaden.

Kurz nach dem ersten Vorfall wurden amtlichen Angaben zufolge zwei deutsche Frauen im Alter von 26 und 30 Jahren ebenfalls in der Innenstadt mit einem Messer verletzt.

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Das Motiv der mutmaßlichen Angreiferin blieb zunächst unbekannt.

Es war auch nicht klar, ob die Angriffe mit der Nationalität der Opfer zusammenhingen. In Bulgarien hat Deutschland traditionell ein gutes Image.

Titelfoto: 123RF/circlephoto

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