Nach Messerattacke an Schule: 13-Jähriger noch immer verschwunden

Berlin - Nach dem Angriff auf ein Kind an einer Berliner Schule ist die Polizei nach eigenen Angaben weiterhin auf der Suche nach dem 13-jährigen Verdächtigen.

An einer Berliner Grundschule in Spandau kam es am Donnerstag zu einer Messerattacke auf einen 11-Jährigen. © Jörg Carstensen/dpa

An der Schule in Spandau soll er am Donnerstag einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe verletzt haben.

Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand soll stabil sein.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

In Deutschland gelten Kinder unter 14 Jahren als nicht strafmündig. Es wird davon ausgegangen, dass sie die Folgen ihres Handelns noch nicht ausreichend überblicken.

Deshalb werden Kinder selbst bei einem Tötungsdelikt nicht strafrechtlich verfolgt, sie können nicht vor Gericht gestellt und nicht verurteilt werden.