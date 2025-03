Nach Messerattacken in Bielefeld: Tatverdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Bielefeld - Nach den mutmaßlichen Messerangriffen in Bielefeld hat ein Haftrichter die Unterbringung des Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Grund sei eine psychische Erkrankung mit einer "akuten Symptomatik" bei dem Mann, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Samstag mit.