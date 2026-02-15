Trauer um erstochenen Restaurant-Inhaber: Täter auf der Flucht

Von Carola Große-Wilde Hamburg - Nach dem Messerangriff auf einen 41-Jährigen in Hamburg ist der Täter weiter auf der Flucht. "Nach dem Mann wird weiter mit Hochdruck gefahndet", sagte ein Polizeisprecher.

Trauernde legten Blumen und Kerzen vor dem Restaurant im Stadtteil Marienthal nieder. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Inhaber eines Restaurants war am Donnerstagabend an Stichverletzungen gestorben. Zuvor hatte es einen Streit zwischen ihm und einem anderen Mann in dem Lokal im Stadtteil Marienthal gegeben.

Zeugen brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. Der Messerstecher flüchtete. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Die Trauer um den erstochenen 41-Jährigen ist groß. Menschen legten nach der Tat Kerzen und Blumen auf mehreren Tischen vor dem Restaurant nieder. In der Mitte steht ein von Blumen umrahmtes Bild des Getöteten.

Nach Angaben der Polizei hatte die Auseinandersetzung gegen 21.30 Uhr in dem Lokal begonnen und verlagerte sich dann in einen Hinterhof. Dort zog der Unbekannte ein Messer und stach auf den Restaurantinhaber ein. Laut Informationen des NDR wollte er schon länger eine Familienangehörige des Restaurantinhabers heiraten.

Da die Familie dies jedoch stets abgelehnt habe, soll er am Donnerstag das Lokal aufgesucht haben. Die Polizei konnte das zunächst nicht bestätigen.