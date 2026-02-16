Messerattacke bei Karnevalsparty: 16-Jähriger in U-Haft

Grefrath - Nach einer lebensgefährlichen Stichverletzung im niederrheinischen Grefrath sitzt der 16-jährige mutmaßliche Täter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Die Polizei konnte den 16-Jährigen bereits kurz nach der Tat schnappen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Ein Haftrichter sei einem Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag gefolgt, teilte die Polizei mit. Am Rande einer Karnevalsfeier ist nach früheren Angaben der Polizei ein 20-jähriger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden.

Die Tat hatte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz neben einem Eissportzentrum ereignet, in dem Hunderte Menschen in einem Festzelt eine Karnevalsfeier an Altweiber besucht hatten.

Der Verdächtige habe die afghanische Staatsangehörigkeit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zwischen dem späteren Opfer und einem Trio, zu dem der 16-Jährige zählte, zu einem Streit gekommen.