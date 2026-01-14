Nächtliche Messerattacke in München: Frau verletzt, 46-Jähriger von SEK festgenommen

München - Am Dienstagmorgen gerieten eine 35-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann in einen Streit, bei dem der Mann die Frau mit mehreren Waffen bedroht haben soll. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz im Stadtteil Schwabing.

Der Mann bedrohte die Frau in München mit einem Messer. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Dabei wurde die 35-jährige Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem gemeinsamen Abendessen war es in der Wohnung der Frau im Stadtteil Schwabing zu besagtem Streit gekommen.

Der 46-Jährige soll die Frau dabei mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer bedroht, sie mehrfach geschlagen und ihre Sachen beschädigt haben. Der Frau gelang die Flucht aus der Wohnung, woraufhin sie den Notruf verständigte.

Aufgrund dessen rückten zahlreiche Streifen sowie ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus. Der Mann wurde in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen.