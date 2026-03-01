Streit zwischen fünf Männern eskaliert: Beteiligte nach Messer-Attacke in Klinik

Halle (Saale) - Schon wieder musste die Hallenser Polizei am Samstag in die Neustädter Passage ausrücken.

Ein Streit zwischen mehreren Männern in Halle eskalierte am Samstag. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, gerieten fünf Männer am Samstagvormittag gegen 11.50 Uhr erst in der Passage, dann draußen An der Magistrale aneinander.

Bei dem Streit kam auch ein Messer zum Einsatz, mit welchem einem 20-Jährigen und einem 27-Jährigen jeweils eine Stichverletzung in den Unterschenkel zugefügt wurde. Die Waffe konnte später aus einem Gebüsch in der Nähe aufgelesen werden.

Die beiden Männer sowie ein 30-Jähriger mit einer Gesichtsverletzung wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.