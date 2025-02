Neue Verordnung in Kraft: Vier NRW-Städte beantragen Waffenverbotszonen

Die NRW-Städte Bonn, Hamm, Münster und Bielefeld wollen neue Waffenverbotszonen einrichten. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Die Städte Bonn, Hamm, Münster und Bielefeld wollen nach dpa-Informationen neue Waffenverbotszonen einrichten. In einer solchen Zone kann die Polizei ohne Anlass Menschen kontrollieren und Messer und andere gefährliche Gegenstände beschlagnahmen.

Nach einer Änderung der Bundesgesetze nach dem Messeranschlag von Solingen mussten auch die rechtlichen Bedingungen in NRW angepasst werden.

Die Anträge der vier Städte waren lange in der Warteschleife, nun kann das zuständige Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste endlich entscheiden.

In Bonn und Münster sollen die Waffenverbotszonen jeweils rund um die Hauptbahnhöfe entstehen, in Bielefeld auch um den Bahnhof und in weiten Teilen der Innenstadt. In Hamm gibt es bereits eine Waffenverbotszone, eine zweite soll ebenfalls am Bahnhof entstehen.

In Köln und Düsseldorf waren Ende 2021 die ersten Waffenverbotszonen an Ausgehmeilen entstanden. Im Juni vergangenen Jahres kam in der Domstadt noch der Wiener Platz im Stadtteil Mülheim dazu.